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Restos mortales de Gabino Palomares permanecerán en SLP

Por Martín Rodríguez

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Restos mortales de Gabino Palomares permanecerán en SLP
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      Por elección del propio trovador, los restos de Gabino Palomares descansarán en San Luis Potosí. Aunque gran parte de su vida la llevó en la Ciudad de México y desarrolló su trabajo también para diferentes países de habla hispana, finalmente y en su convalecencia, reveló su última voluntad, que los familiares cumplieron luego de dos días de exequias en la Ciudad de México y el homenaje de despedida en el Museo Federico Silva en la capital potosina.

      Una vez que concluyó el homenaje al canta autor, la familia participó en una misa de despedida, en la tierra que lo vio crecer de manera profesional y en sus dotes de trovador.

      Su propia familia relató que Gabino Palomares nació en territorio guanajuatense, pero siempre formó su vida sólida en San Luis Potosí, es  donde se encuentra su familia y es el lugar donde él quiso quedarse para siempre. 

      Explican que respetando la decisión, decidieron llevar sus restos mortales para su sepultura junto a familiares en los mausoleos de conocida empresa funeraria.

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      Mientras tanto, algunos cantantes colegas suyos visitarán San Luis Potosí y lo homenajearán para celebrar el legado que marcó toda una época de la trova en el continente americano y en Cuba.

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