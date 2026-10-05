logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierra Ferepo con música, tradición y gran asistencia

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cierra Ferepo con música, tradición y gran asistencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Feria Regional de Villa de Pozos (FEREPO) 2026 cerró una edición de gran convocatoria tras 11 días de intensa actividad que movilizaron a miles de asistentes y convirtieron al Deportivo Casanova en el principal punto de encuentro, convivencia y entretenimiento del municipio, con una programación gratuita que incluyó conciertos masivos, juegos mecánicos, rodeos, jaripeos, actividades tradicionales y espectáculos para toda la familia.

      Con un Deportivo Casanova lleno de música y ambiente, la FEREPO 2026 cerró con broche de oro con las presentaciones de Kumbre con K y Los Indomables de Cedral, que pusieron el ritmo a la última noche de esta 

      gran celebración.

      La presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas, destacó la respuesta y participación de las familias, que hicieron de esta edición una fiesta multitudinaria y un escaparate para las tradiciones, la identidad y la convivencia en Villa de Pozos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Paty Aradillas agradeció a las miles de familias y visitantes que hicieron suya la FEREPO 2026 y destacó que la magnitud de la asistencia refleja la importancia que esta celebración tiene para Villa de Pozos.

      "Durante estos días vivimos una feria llena de familias, música y tradiciones; la respuesta de nuestra gente demuestra la fuerza de Villa de Pozos y el orgullo que sentimos por nuestras raíces. Esta FEREPO fue de nuestra gente y para nuestra gente", expresó.

      Uno de los mayores atractivos fue el Teatro del Pueblo, que registró una amplia asistencia con las presentaciones completamente gratuitas de artistas y agrupaciones como Los Dos Carnales, Bronco, Kumbia Kings, Alacranes Musical y Marco Marroquín, entre muchos más. Noche tras noche, miles de personas se congregaron en el Deportivo Casanova, mientras que niñas, niños, jóvenes y adultos 

      disfrutaron también de juegos mecánicos gratuitos, rodeos, jaripeos, exhibiciones ecuestres y las distintas actividades de la Expo Agrícola y Ganadera.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía
        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía

        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los guardaparques realizan entre dos y tres llamados de atención semanales a usuarios que exceden el límite.

        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación
        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación

        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Academia Estatal de Seguridad egresa quinta generación de policías con rango de edad entre 18 y 32 años.

        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP
        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP

        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Aunque la natalidad en San Luis Potosí ha disminuido, los conflictos familiares con niños siguen siendo frecuentes en tribunales.

        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal
        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal

        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal

        SLP

        Rubén Pacheco

        El complejo deportivo estará listo en 2026 y atenderá a policías, Sedena, GN, FGE y FGR.