Cierra Ferepo con música, tradición y gran asistencia

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La Feria Regional de Villa de Pozos (FEREPO) 2026 cerró una edición de gran convocatoria tras 11 días de intensa actividad que movilizaron a miles de asistentes y convirtieron al Deportivo Casanova en el principal punto de encuentro, convivencia y entretenimiento del municipio, con una programación gratuita que incluyó conciertos masivos, juegos mecánicos, rodeos, jaripeos, actividades tradicionales y espectáculos para toda la familia.

Con un Deportivo Casanova lleno de música y ambiente, la FEREPO 2026 cerró con broche de oro con las presentaciones de Kumbre con K y Los Indomables de Cedral, que pusieron el ritmo a la última noche de esta

gran celebración.

La presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas, destacó la respuesta y participación de las familias, que hicieron de esta edición una fiesta multitudinaria y un escaparate para las tradiciones, la identidad y la convivencia en Villa de Pozos.

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Paty Aradillas agradeció a las miles de familias y visitantes que hicieron suya la FEREPO 2026 y destacó que la magnitud de la asistencia refleja la importancia que esta celebración tiene para Villa de Pozos.

"Durante estos días vivimos una feria llena de familias, música y tradiciones; la respuesta de nuestra gente demuestra la fuerza de Villa de Pozos y el orgullo que sentimos por nuestras raíces. Esta FEREPO fue de nuestra gente y para nuestra gente", expresó.

Uno de los mayores atractivos fue el Teatro del Pueblo, que registró una amplia asistencia con las presentaciones completamente gratuitas de artistas y agrupaciones como Los Dos Carnales, Bronco, Kumbia Kings, Alacranes Musical y Marco Marroquín, entre muchos más. Noche tras noche, miles de personas se congregaron en el Deportivo Casanova, mientras que niñas, niños, jóvenes y adultos

disfrutaron también de juegos mecánicos gratuitos, rodeos, jaripeos, exhibiciones ecuestres y las distintas actividades de la Expo Agrícola y Ganadera.