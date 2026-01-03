logo pulso
Retienen 56 mdp a las comunidades indígenas

Recursos destinados para infraestructura básica, revela Cisneros Sánchez

Por Rolando Morales

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Retienen 56 mdp a las comunidades indígenas

Al cierre de 2025, comunidades indígenas de la Huasteca potosina enfrentan la retención de más de 56 millones de pesos destinados a infraestructura básica, de acuerdo con un balance presentado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano.

Según la información expuesta, el Gobierno Federal mantiene congelados 56 millones 228 mil 910 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) 2025, recursos que corresponden a 34 mil 991 personas indígenas de 13 comunidades Tének y Náhuatl. La retención se realiza a través de cuentas del Banco del Bienestar, lo que ha impedido la ejecución de obras comunitarias en municipios como Tanlajás, Tancanhuitz, San Antonio y Aquismón.

Cisneros Sánchez detalló que los juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en Ciudad Valles otorgaron suspensiones definitivas para proteger el presupuesto de las comunidades frente a recortes, sin embargo, señaló que dichas resoluciones no han sido acatadas por la Secretaría de Bienestar. Indicó que esta situación ha derivado en un prolongado conflicto legal y administrativo que mantiene paralizados los recursos desde hace varios meses.

El informe también documenta que el pasado 18 de diciembre se llevó a cabo la audiencia constitucional en los juicios de amparo promovidos por las comunidades, con lo que concluyó la etapa de pruebas y alegatos. Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que se emita la sentencia definitiva por parte del Poder Judicial de la Federación.

