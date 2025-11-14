Retiran de las redes imágenes sexuales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la corporación ha logrado retirar de circulación más de 40 mil imágenes con contenido sexual no consentido, como parte de las acciones de la Policía Cibernética para combatir la difusión y comercialización de este tipo de material en redes sociales.

El funcionario precisó que derivado de estas investigaciones, se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que gracias a los reportes y seguimientos realizados, se han logrado desactivar diversas páginas donde se ofrecían o intercambiaban fotografías de carácter íntimo.

Villa Gutiérrez explicó que la corporación mantiene una vigilancia constante en el entorno digital y que, hasta el momento, no se ha detectado el uso de inteligencia artificial (IA) en los casos identificados. Las imágenes aseguradas, señaló, corresponden a personas reales que ya fueron ubicadas dentro de las líneas de investigación.

Respecto a las recientes declaraciones de la activista Olimpia Coral Melo, quien advirtió sobre el surgimiento de un mercado digital de imágenes íntimas alteradas mediante IA, el titular de la SSPC consideró que este fenómeno abre una discusión que debe abordarse con una visión integral, en la que participen autoridades, especialistas y legisladores.

“El uso de la inteligencia artificial puede representar tanto una oportunidad como un riesgo. Es un tema que necesita regulación y colaboración entre distintos sectores, no sólo desde el ámbito policial”, sostuvo.

Exhortó a las jóvenes potosinas a denunciar cualquier situación que consideren de riesgo, incluso si parece mínima, para que la Secretaría pueda ofrecerles acompañamiento y apoyo inmediato.