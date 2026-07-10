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Revisión anual del T-MEC generará incertidumbre: PE

Esto, para inversiones, y la economía pudiera estancarse: analista

Por Martín Rodríguez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Revisión anual del T-MEC generará incertidumbre: PE
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      Si no se renegocia de manera positiva el tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y si no cambian las reglas para asegurar una inversión privada duradera, entonces se estancará y no crecerá, advirtió el empresario y analista Gustavo Puente Estrada.

      Explicó que si no hay definición positiva del T-MEC y si no cambian las reglas de México para la inversión privada, entonces la inversión no va a crecer y muchas empresas no se van a venir, nada más para un año porque el tratado será revisado con cierta periodicidad muy corta.

      Por lo pronto, los pronósticos de Gustavo Puente van en el sentido de que la economía pudiera estancarse solamente si pesa la tendencia de que los acuerdos no se consoliden o en su caso, por la incertidumbre que genera la revisión anual del tratado.

      Advirtió que hay mucha burocracia y mucha tramitología, lo que agrega que tienen que mejorar las condiciones internas y externas para que haya inversión externa.

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      Por otra parte y con respecto al estado de derecho, Gustavo Puente explicó que el país atraviesa por un momento muy especial en el que se tiene que pensar en que la economía es el alimento y el empleo, y la vida política es otra muy diferente, porque si no se les separa, entonces sí hay focos de atención.

      Advirtió que es Estados Unidos es decir el país de la potencia económica más grande que impone las condiciones, Y entonces se tiene que revisar desde ese punto de vista, el análisis de posible crecimiento o en su caso estancamiento de la economía.

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