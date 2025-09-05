logo pulso
¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!



RGC confirma inversión japonesa por 7 mmp en SL

En la inauguración de la oficina de San Luis Potosí en Japón, el gobernador dijo que Daikin tendrá nueva planta

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A


Como parte de la misión comercial en Japón, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y la comitiva que lo acompaña inauguraron las oficinas de San Luis Potosí en dicho país, donde directivos de la empresa mundial Daikin confirmaron la inauguración de su tercera planta en territorio potosino para el mes de octubre, con una inversión de 7 mil millones de pesos y la generación de 3 mil 500 empleos en su primera etapa. La nueva planta busca en una segunda fase alcanzar los 6 mil nuevos empleos en los próximos dos años.

Durante la reunión se anunció que San Luis Potosí es el único estado del país con representación en Japón, además dichas oficinas están ubicadas en una zona comercial estratégica para continuar gestionando exportaciones de productos potosinos e inversión nipona a la entidad potosina.

Los directivos de Daikin reconocieron el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo para garantizar condiciones de crecimiento y competitividad y aprovecharon la oportunidad para agradecer los proyectos clave, como la Vía Alterna Sur y el moderno sistema de transporte MetroRed, que fortalecen la movilidad de las empresas instaladas en San Luis Potosí.

Minimizan autoridades polución




SLP

Leonel Mora

Alerta Díaz Barriga que dependencias no monitorean contaminación industrial ni mejoran calidad del agua

Alcalde Galindo entrega reconocimientos a comités vecinales de seguridad




SLP

Redacción

Encabezó una reunión con los 698 Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social

Defiende el alcalde petición de alza a los impuestos municipales




SLP

Samuel Moreno

Alcaldesa de Zaragoza quiere subir impuestos




SLP

Ana Paula Vázquez

Cobro por uso de suelo, entre las modificaciones más relevantes