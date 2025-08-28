logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

RGC impulsa movilidad sin límites con Circuito Mexquitic

Habitantes de Mexquitic y turistas tendrán seguridad, comodidad y modernidad en este tramo carretero

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
RGC impulsa movilidad sin límites con Circuito Mexquitic

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la rehabilitación integral de los tramos desde el Circuito Potosí a Maravillas y del camino Estanzuela–San Pedro Ojo Zarco, cómo parte del nuevo circuito desde la capital que llegará hasta la cabecera municipal de Mexquitic para una movilidad sin límites, al tiempo que entregó apoyos del programa “Educación Sin Límites” a alumnas y alumnos de educación básica.

El mandatario estatal destacó que estas acciones generan una transformación en la calidad de vida de las familias, ya que la renovada carretera permite un tránsito seguro y más rápido impulsando la conectividad en las comunidades del municipio y beneficiando a más de 30 mil habitantes de la región, lo que fortalecerá el desarrollo, además de que reduce el tiempo de traslado de 1 hora a solo 30 minutos con el nuevo camino.

Con la alegría de las mujeres, hombres, personas adultas mayores y niñas y niños, Gallardo Cardona cortó el listón inaugural de esta nueva ruta que, en total, junto con el tramo inaugurado previamente concluye un circuito de cerca de 15 kilómetros con pavimentación, en diversos tramos con concreto hidráulico, además de banquetas y guarniciones, señalización y pintura en cruces peatonales.

De manera complementaria, el programa Educación Sin Límites entregó útiles escolares, cuadernos de trabajo y calzado a alumnas y alumnos de educación básica, con el objetivo de apoyar la economía familiar y combatir la deserción escolar, este programa beneficia a más de 500 mil estudiantes en las cuatro regiones del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM
Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM

Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM

SLP

Ana Paula Vázquez

Zona Industrial, en el abandono
Zona Industrial, en el abandono

Zona Industrial, en el abandono

SLP

Martín Rodríguez

Sube 10% el costo de la canasta básica
Sube 10% el costo de la canasta básica

Sube 10% el costo de la canasta básica

SLP

Rolando Morales

Sal de mesa, naranjas y galletas son los productos con mayores aumentos

Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso
Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso

Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

No hay claridad sobre el futuro de la Cegaip, señala la diputada