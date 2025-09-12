Ricardo Gallardo C. vuelve realidad Metrored en Valles

Con el arranque de la primera línea de la Red Metro en Ciudad Valles, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona cumplió su palabra de llevar transporte gratuito a todas las regiones, haciendo realidad un modelo único y moderno con autobuses eléctricos totalmente gratuitos que recorrerán las principales avenidas, universidades, escuelas, comercios y centros hospitalarios de este municipio de la Huasteca.

Familias, niñas, niños y jóvenes admiraron con curiosidad y alegría las modernas unidades formadas y listas para brindar un transporte único y moderno. El gobernador potosino ondeó las banderas e inició la nueva era de la electromovilidad sin límites para las y los trabajadores, estudiantes y amas de casa, con unidades eléctricas, equipadas com aire acondicionado, internet gratuito, cargadores para dispositivos en cada asiento y cámaras de videovigilancia.

“Hoy la electromovilidad no llegó a Nuevo León, ni a la Ciudad de México, ni a Guadalajara, llegó a Ciudad Valles, San Luis Potosí, como un modelo de futuro que será ejemplo por ser la primera flota con servicio gratuito de todo el país y de todo Latinoamérica”, destacó el mandatario estatal.

Resaltó que es un modelo inclusivo, donde las personas con discapacidad podrán moverse con seguridad, además de contar con espacios para mascotas y para personas adultas mayores.

Posteriormente, el gobernador Ricardo Gallardo inauguró las instalaciones del Centro de Monitoreo de la Red Metro, equipado con pantallas de última generación que permitirá supervisar en tiempo real cada unidad y garantizar la seguridad de las y los usuarios en todo momento, y estableciendo contacto directo con las

unidades, incluyendo botón de pánico conectado al C4 para cualquier eventualidad.