HOY MASTERCLASS EN EL FESTIVAL DE JAZZ

La jornada de este día está dedicada a la exploración de la fusión entre este género musical y el flamenco

Por Estrella Govea

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
HOY MASTERCLASS EN EL FESTIVAL DE JAZZ

En el marco del XI Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata, continúa una jornada dedicada a la exploración de la fusión entre jazz y flamenco el próximo viernes. La programación incluye una masterclass y dos conciertos que destacan por la interacción entre géneros musicales y la experimentación sonora.

Los eventos iniciarán a las 17:00 horas en el Palacio Municipal de San Luis Potosí con la masterclass “Entre Compás y Swing: Conexiones entre el Jazz y el Flamenco”, impartida por el Poeta Trío. Durante la sesión, analizarán cómo el flamenco y el jazz comparten elementos rítmicos y expresivos, mostrando técnicas de improvisación, compases y armonías, y explicando formas de integrar ambos estilos en la práctica musical. El cupo es limitado con inscripción previa de una hora en el recinto. 

A las 19:00 horas en la Plaza de Armas, el Cuarteto Alkahest presentará un concierto de jazz fusión inspirado en los sonidos de las décadas de 1980 y 1990. El repertorio incluirá influencias de funk, rock y música contemporánea, resaltando la creatividad instrumental y la experimentación dentro del jazz.

La programación cerrará a las 20:00 horas en el mismo escenario con el Poeta Cuarteto, que ofrecerá flamenco jazz instrumental. La propuesta combina guitarra, percusión, bajo y piano para crear un diálogo musical entre tradición y modernidad, resaltando la improvisación y los ritmos característicos de ambos géneros.

Estas actividades son un punto de encuentro para la música de jazz, ofreciendo al público experiencias que integran enseñanza, interpretación y la exploración de nuevas conexiones sonoras entre distintos estilos musicales.

