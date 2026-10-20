CDMX se tiñe de naranja con atole de cempasúchil

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Durante las semanas previas al Día de Muertos, la Ciudad de México se tiñe de naranja. Sin embargo, la flor de cempasúchil no solo habita en Paseo de la Reforma o sobre los escalones de las ofrendas familiares.

En los últimos años, el talento de cocineras tradicionales y reposteros ha llevado esta flor directamente a las tazas y pocillos a través del atole de cempasúchil en Ciudad de México.

Como destaca el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el uso culinario de las flores comestibles en la cocina mexicana responde a una tradición que combina propiedades medicinales con perfiles aromáticos complejos.

En el caso del atole, los pétalos deshojados se infusionan o se muelen junto con el maíz, aportando un tono dorado brillante y un perfume que evoca de inmediato la atmósfera del otoño capitalino.

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Pero convertir un símbolo ancestral en un reconfortante trago caliente exige delicadeza técnica: el cempasúchil comestible debe cultivarse sin pesticidas -proveniente principalmente de las chinampas de Xochimilco o Tláhuac- y tratarse con destreza para extraer sus notas cítricas y florales sin caer en el amargor desmedido.

Para quienes se aventuran a probarlo por primera vez, el sabor resulta ser una grata sorpresa. Lejos de ser invasivo o perfumado en exceso, un atole de cempasúchil bien logrado ofrece:

Notas aromáticas: matices herbáceos, toques sutiles de cítricos (como la mandarina) y una fragancia tibia a especias como canela y anís.

Textura: tersa, cremosa y reconfortante gracias al espesor natural del maíz o la fécula.

El secreto culinario: los pétalos deben desinfectarse cuidadosamente y blanquearse brevemente para suavizar los aceites esenciales antes de licuarse con la base de maíz y piloncillo.

Si quieres disfrutar una experiencia deliciosa, estos son algunos de los rincones donde podrás ir por una taza humeante de este elixir mexicano:

1. Dulce Cempasúchil

Este espacio dedicado a la repostería y las bebidas de época prepara un atole artesanal infundido con especias y pétalos seleccionados, destacando por su equilibrio entre la cremosidad del maíz y el aroma floral.

Dirección: Narciso 168, Nueva Santa María, Azcapotzalco, 02800, CDMX.

Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs. y de 19:00 a 21:00 hrs.

2. La Camila Restaurante

Esta casona de cocina reconfortante prepara durante la época de otoño su versión especial. Sirve el atole de cempasúchil bien caliente, convirtiéndose en una parada imperdible al norte de la ciudad para maridar con sus opciones de temporada y pan de muerto.

Dirección: Granate 82, La Estrella, Gustavo A. Madero, 07810, CDMX.

Horarios: martes a jueves de 08:10 a 14:10 hrs. y de viernes a domingo de 08:10 a 18:00 hrs.

3. La Valentina

Ubicado en el corazón de Coyoacán, este clásico espacio celebra la temporada con una oferta que va más allá del atole de cempasúchil, ofreciendo también curado de cempasúchil y otras bebidas estacionales de perfil festivo y tradicional.

Dirección: Gómez Farias 49D (entre Xicotencalt y Malinzin), Coyoacán, 04100, CDMX.

Horarios: martes y miércoles de 09:00 a 18:00 hrs., jueves a sábado de 09:00 a 21:00 hrs. y domingos de 09:00 a 19:00 hrs.

4. Segunda Feria del Cempasúchil 2026 Ejido San Gregorio Atlapulco Xochimilco

Celebrada cada año en los campos de cultivo y la zona gastronómica de Xochimilco, esta feria reúne a productores locales que preparan versiones frescas y tradicionales de la bebida, recién elaboradas a partir de las flores cosechadas en las propias chinampas.

Ubicación: Viveros de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco.

Entradas por: Puente de Urrutia y Cuenca Lechera.

Fechas: Del 17 de octubre al 01 de noviembre.

Horarios: De 11:00 a 16:00 hrs.

5. Mercados tradicionales de Xochimilco y Coyoacán

Durante la temporada de Día de Muertos, los pasillos gastronómicos del Mercado de Coyoacán y el Mercado Central de Xochimilco albergan puestos de cocineras tradicionales que ofrecen variantes ancestrales de atole de cempasúchil, preparadas con maíz azul o blanco nixtamalizado y piloncillo.

Probar el atole de cempasúchil en CDMX es beber un pedazo de nuestra memoria colectiva. En cada trago humeante no solo hay maíz, canela y flores doradas, sino el trabajo de los agricultores de nuestras chinampas y el talento de quienes transforman la nostalgia de la temporada en una caricia caliente para el alma.