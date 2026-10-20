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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy en Champions?

El Barcelona buscará cambiar la historia, mientras que el PSG intentará repetir el resultado

Por El Universal

Octubre 20, 2026 11:48 a.m.
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¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy en Champions?
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Resumen

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      Hoy, el París Saint-Germain y el FC Barcelona se preparan para protagonizar un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin.

      Dos equipos con gran historia, talento y ambición se verán las caras en un duelo donde cada jugada puede marcar la diferencia.

      El último enfrentamiento oficial entre ambos terminó con victoria del conjunto parisino por 2-1, el 1 de octubre de 2025.

      Ahora, el Barcelona buscará cambiar la historia, mientras que el PSG intentará repetir el resultado.

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      ¿Cuándo y dónde ver los juegos de Champions League?

      Estos son los partidos que abren la tercera fecha de la Champions League.

      · Fenerbache vs Slavia Praga/ 10:45 horas/ FOX One y FOX+

      · Sabah FK vs Borussia Dortmund/ 10:45 horas/ HBO Max y TNT

      · PSG vs Barcelona/13:00 horas/ HBO Max y TNT

      · Napoli vs Bodo/Glimt/13:00 horas/ HBO Max

      · Manchester City vs AEK Atenas/13:00 horas/ FOX One y FOX+

      · Liverpool vs Villarreal/13:00 horas/ HBO Max y Space

      · Roma vs Slovan Bratislava/13:00 horas/ FOX One

      · Stuttgart vs Atlético de Madrid/13:00 horas/ HBO Max

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