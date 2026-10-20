¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy en Champions?
El Barcelona buscará cambiar la historia, mientras que el PSG intentará repetir el resultado
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Hoy, el París Saint-Germain y el FC Barcelona se preparan para protagonizar un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin.
Dos equipos con gran historia, talento y ambición se verán las caras en un duelo donde cada jugada puede marcar la diferencia.
El último enfrentamiento oficial entre ambos terminó con victoria del conjunto parisino por 2-1, el 1 de octubre de 2025.
Ahora, el Barcelona buscará cambiar la historia, mientras que el PSG intentará repetir el resultado.
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¿Cuándo y dónde ver los juegos de Champions League?
Estos son los partidos que abren la tercera fecha de la Champions League.
· Fenerbache vs Slavia Praga/ 10:45 horas/ FOX One y FOX+
· Sabah FK vs Borussia Dortmund/ 10:45 horas/ HBO Max y TNT
· PSG vs Barcelona/13:00 horas/ HBO Max y TNT
· Napoli vs Bodo/Glimt/13:00 horas/ HBO Max
· Manchester City vs AEK Atenas/13:00 horas/ FOX One y FOX+
· Liverpool vs Villarreal/13:00 horas/ HBO Max y Space
· Roma vs Slovan Bratislava/13:00 horas/ FOX One
· Stuttgart vs Atlético de Madrid/13:00 horas/ HBO Max
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¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy en Champions?
El Universal
El Barcelona buscará cambiar la historia, mientras que el PSG intentará repetir el resultado
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