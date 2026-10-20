Desatienden municipio y estado carretera a Bocas
Vecinos tuvieron que acudir a Congreso a exigir la rehabilitación del camino
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Maestros han tenido que tapar baches después de sus jornadas escolares para intentar mantener transitable la carretera a Bocas, denunciaron habitantes de la delegación, quienes acudieron al Congreso del Estado para exigir la rehabilitación de una vía que, aseguran, pone en riesgo a estudiantes, trabajadores y demás usuarios por sus socavones.
Docentes de la zona escolar 054 y padres de familia de la primaria Miguel Hidalgo señalaron que el deterioro se presenta desde junio y que las lluvias han empeorado las condiciones del camino.
Afirmaron que han presentado escritos y acudido a autoridades municipales y estatales sin obtener respuesta, mientras algunos maestros realizan reparaciones con cemento donado.
Los padres acusaron a las dependencias de los dos niveles de gobierno de trasladarse mutuamente la responsabilidad y señalaron que tenían conocimiento de recursos destinados a la carretera, pero no han visto avances.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También advirtieron que defenderán a los docentes si reciben sanciones por manifestarse, pues consideran que la exigencia responde a una necesidad de toda la población de Bocas.
Durante la reunión, la diputada Jaqueline Jáuregui, de la Comisión de Movilidad y Transportes, sostuvo que el gobernador Ricardo Gallardo se comprometió hace 15 días, durante una visita a Peñasco, a impulsar la rehabilitación del camino hasta Bocas.
La diputada representante del distrito 4 que corresponde a dicha delegación propuso instalar una mesa de trabajo con representantes de la comunidad, pero no precisó cuándo comenzarían las obras.
Argumentó que la rehabilitación debe contemplar drenaje y una solución duradera, en lugar de limitarse a tapar los baches con asfalto que vuelva a dañarse con las lluvias.
La exigencia de los habitantes se concentra en el tramo del Periférico Norte hacia Las Moras y su conexión con la delegación de Bocas, una vía que utilizan para llegar a centros educativos y de trabajo.
Cae un supuesto narco en delegación de Bocas
Un presunto vendedor de droga, al que le encontraron dosis de marihuana y cristal, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron mientras realizaban recorridos de segurid...
no te pierdas estas noticias
Desatienden municipio y estado carretera a Bocas
Ana Paula Vázquez
Vecinos tuvieron que acudir a Congreso a exigir la rehabilitación del camino
Exigen a la FGE justica por homicidio en La Zapatilla
Samuel Moreno
El abogado de la familia de Miguel Ángel asegura que el proceso legal avanza aunque sin plazos definidos
Gámez rechaza diálogo con Galindo tras referencias de Gallardo
Ana Paula Vázquez
El alcalde capitalino ironizó con el resultado del mandatario de -1 en el campeonato charro