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Desatienden municipio y estado carretera a Bocas

Vecinos tuvieron que acudir a Congreso a exigir la rehabilitación del camino

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 20, 2026 11:40 a.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Maestros han tenido que tapar baches después de sus jornadas escolares para intentar mantener transitable la carretera a Bocas, denunciaron habitantes de la delegación, quienes acudieron al Congreso del Estado para exigir la rehabilitación de una vía que, aseguran, pone en riesgo a estudiantes, trabajadores y demás usuarios por sus socavones.

      Docentes de la zona escolar 054 y padres de familia de la primaria Miguel Hidalgo señalaron que el deterioro se presenta desde junio y que las lluvias han empeorado las condiciones del camino.

      Afirmaron que han presentado escritos y acudido a autoridades municipales y estatales sin obtener respuesta, mientras algunos maestros realizan reparaciones con cemento donado.

      Los padres acusaron a las dependencias de los dos niveles de gobierno de trasladarse mutuamente la responsabilidad y señalaron que tenían conocimiento de recursos destinados a la carretera, pero no han visto avances.

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      También advirtieron que defenderán a los docentes si reciben sanciones por manifestarse, pues consideran que la exigencia responde a una necesidad de toda la población de Bocas.

      Durante la reunión, la diputada Jaqueline Jáuregui, de la Comisión de Movilidad y Transportes, sostuvo que el gobernador Ricardo Gallardo se comprometió hace 15 días, durante una visita a Peñasco, a impulsar la rehabilitación del camino hasta Bocas.

      La diputada representante del distrito 4 que corresponde a dicha delegación propuso instalar una mesa de trabajo con representantes de la comunidad, pero no precisó cuándo comenzarían las obras.

      Argumentó que la rehabilitación debe contemplar drenaje y una solución duradera, en lugar de limitarse a tapar los baches con asfalto que vuelva a dañarse con las lluvias.

      La exigencia de los habitantes se concentra en el tramo del Periférico Norte hacia Las Moras y su conexión con la delegación de Bocas, una vía que utilizan para llegar a centros educativos y de trabajo.

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