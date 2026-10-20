Descarta Sheinbaum investigar a Lilly Téllez y a "Alito" por traición a la patria

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se investigue por traición a la patria a la senadora panista Lilly Téllez y al senador priista 'Alito' Moreno porque "la política no debe judicializarse".

En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que "es suficiente el juicio del pueblo" para la senadora y el senador de oposición que han asistido a Estados Unidos a plantear la situación de México.

"Así como digo que la justicia no debe politizarse, tampoco la política de judicializarse. Una cosa es la decisión que toman ellos. Ya, si se demostrara alguna otra cosa, pero es suficiente el juicio del pueblo de una persona dedicada a la política que llama un gobierno extranjero a intervenir en México, ya con eso.

"Que la gente los evalúe, los juzgue, es una visión política", expresó la Mandataria federal.

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Indicó que la actuación de Téllez y Moreno es muy distinta a lo que pasó con el caso de la CIA en Chihuahua, que una autoridad de procuración de justicia violó la ley de seguridad.

"Es muy distinto a una declaración política. Entonces, que la gente decida, de acuerdo a lo que hace cada quien y dice cada quien, pero no creo que ese caso deba llevarse a la Fiscalía General de la República", sostuvo.

"Sencillamente sí hay que abrir el debate, pero no en la Fiscalía General de la República, sino el debate político", añadió.

Indicó que "Alito" Moreno, como dirigente del PRI, debe convencer al pueblo de su proyecto de nación.

Alito Moreno, presidente nacional del PRI. Foto: Yerania Rolón/ Cuartoscuro

La titular del Ejecutivo federal respondió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, quien externó que "es traición a la patria los gobiernos que se vinculan con el narcotráfico".

"¡Bueno, y García Luna, y los gobiernos del PAN. Es como ´espérate tantito´. Es no tener ni la más mínima decencia, memoria, nada. Si hubo un gobierno que se vinculó con el narco fue el de Calderón, demostrado con su secretario de Seguridad detenido", dijo.

Sheinbaum ve "asunto político" en orden contra Castro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un asunto político la orden de arresto emitida por la Fiscalía de Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración con espías cubanos.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "pienso que es político".

"Tiene que ver con la elección de noviembre. Es mi punto de vista y los votos que quieran ganar de un lado y de otro", dijo.

Ayer, un juez de Miami firmó una orden de arresto contra Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate".