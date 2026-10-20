Fallece actor Carlos Miguel, villano de telenovelas

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Carlos Miguel, recordado por su personaje de "El Poncho" en telenovelas como "Tú y yo", "Volver a empezar", "Dos mujeres un camino", "Soñadoras" y "Amigas y rivales", murió a los 67 años, la noticia la confirmó Roberto Tello, "El Coreano", su pareja actoral en la televisión.

Muerte de Carlos Miguel confirmada por Roberto Tello

El actor mexicano es recordado por interpretar a villanos y delincuentes en exitosas telenovelas de Televisa durante las décadas de 1990 y 2000, alcanzó popularidad con personajes como "El Poncho", con el que conquistó al público en melodramas como "Volver a empezar" (1994) y "Tú y yo" (1996), producciones de Emilio Larrosa.

Sin embargo, detrás de su trayectoria en la televisión, el actor enfrentó una experiencia que transformó su vida: un secuestro que lo alejó de los foros y lo llevó a buscar una nueva forma de ganarse la vida vendiendo tacos.

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En la cuenta de Instagram de "El Coreano", el actor lo despidió con un antiguo video divertido de ambos en el que externó su pésame por Carlos.

Secuestro y cambio de vida de Carlos Miguel

¿Por qué Carlos Miguel, "El Poncho", terminó vendiendo tacos?

En 2012, Carlos Miguel sufrió un secuestro exprés cuando salía de una grabación, de acuerdo con los testimonios que compartió posteriormente, permaneció privado de la libertad durante cuatro días, periodo en el que fue víctima de agresiones físicas y amenazas contra sus hijas.

Los secuestradores habrían encontrado fotografías e información de su familia, por lo que el actor decidió no proceder legalmente para proteger a sus hijas, durante el cautiverio, además, sufrió lesiones en el rostro, perdió varios dientes y tuvo daños en los tendones de las manos.

Las consecuencias físicas y emocionales del secuestro, sumadas a la falta de oportunidades laborales, marcaron un antes y un después en su carrera; con el paso del tiempo, los llamados para participar en producciones televisivas disminuyeron y el actor tuvo que buscar otras alternativas para sostenerse económicamente.

Fue así como Carlos Miguel comenzó a vender tacos de canasta en las calles de la Ciudad de México, posteriormente, emprendió un negocio de comida llamado "La cochinita del tío Ferruco", donde ofrecía tacos de cochinita pibil, burritos y tortas, y atendía personalmente a sus clientes.

Su historia llamó la atención en redes por el contraste entre los años en los que formó parte de exitosas telenovelas y la nueva etapa que emprendió lejos de los reflectores, para el actor, la venta de comida se convirtió en una alternativa para salir adelante después de perder estabilidad laboral y económica.

¿En qué telenovelas participó Carlos Miguel?

Carlos Miguel construyó una trayectoria en la televisión mexicana interpretando principalmente personajes antagónicos, delincuentes y cómplices de los villanos, su trabajo estuvo ligado a producciones que marcaron la programación de Televisa en las décadas de 1990 y 2000.

Entre sus participaciones más recordadas se encuentran:

· "Muchachitas" (1991): una de las producciones juveniles en las que comenzó a destacar.

· "Dos mujeres, un camino" (1993): telenovela que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión mexicana.

· "Volver a empezar" (1994) y "Tú y yo" (1996): melodramas en los que interpretó a "El Poncho", el personaje por el que sería recordado por el público.

· "Soñadoras" (1998) y "Mujeres engañadas" (1999): producciones en las que continuó interpretando personajes secundarios.

· "Amigas y rivales" (2001) y "Las vías del amor" (2002): otros de los melodramas que formaron parte de su trayectoria.

· "Mi fortuna es amarte" (2021-2022) y "Golpe de suerte" (2023-2024): producciones en las que tuvo participaciones después de varios años de menor presencia en la pantalla.

Una de las asociaciones más recordadas de Carlos Miguel fue la que formó con Roberto Tello, conocido como "El Coreano", juntos dieron vida a una pareja de personajes que combinaba la villanía con situaciones cómicas y que se ganó un lugar entre los rostros recurrentes de las telenovelas de los años 90.

La amistad entre ambos actores trascendió la pantalla y, en 2019, intentaron recuperar el espíritu de aquella dupla con espectáculos teatrales y sketches protagonizados por "El Poncho y El Coreano".