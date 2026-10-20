Auxilian a un adulto mayor tras ataque de pitbull

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Un hombre de 62 años de edad fue atacado por un perro pitbull que andaba suelto en las inmediaciones de la colonia Porvenir, en Ciudad Valles.

El incidente se suscitó este martes, alrededor de las 9:30 de la mañana, en la calle Frontera, esquina con Magnolia, y el afectado dijo llamarse Cornelio Pérez Cesáreo, vecino de la colonia La Pimienta.

De acuerdo con lo relatado por el sexagenario, circulaba en su bicicleta por la calle Frontera cuando, de pronto, se le apareció el can y lo mordió en la pierna izquierda.

Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tuvieron que brindarle auxilio, pero el adulto mayor no requirió traslado a un hospital, pues no tenía con quién dejar encargada su bicicleta. Dijo que después acudiría por sus propios medios.

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Unas personas que se encontraban cerca del lugar comentaron que el perro siempre anda suelto y supuestamente "no es agresivo", pero presumen que el ataque se debió a que otro can seguía al ciclista.

Después de la agresión, el pitbull se metió a una casa y nadie salió para responderle al afectado.