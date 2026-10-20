Gámez rechaza diálogo con Galindo tras referencias de Gallardo

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Las diferencias entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona provocaron una nueva confrontación pública en el Congreso del Estado, donde diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) centraron sus declaraciones en descalificar al edil y defender al mandatario estatal.

El presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, rechazó cualquier acuerdo personal con Galindo y lo calificó de "tendenciero" y "majadero".

Lo acusó de atacar la imagen del Congreso y de sus integrantes, además de cuestionar su desempeño en temas de deporte, seguridad y manejo de áreas verdes, con señalamientos que también incluyeron una revisión pendiente por 450 millones de pesos.

Las declaraciones de Gámez respondieron a las críticas de Galindo contra Gallardo por la calificación de -1 que obtuvo en el Campeonato Nacional Charro. El diputado sostuvo que el alcalde faltó al respeto al gobernador y consideró que sus cuestionamientos sobre los premios obtenidos por el mandatario no contribuyen a una relación institucional. "Ha dañado las puertas de este congreso, y a alguien así, pues no le podemos estirar la mano", afirmó.

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Por su parte, el coordinador de la bancada del PVEM, Héctor Serrano Cortés, defendió la participación de Gallardo en la charrería y calificó de "extraordinaria la cala realizada por el gobernador". Aunque sostuvo que las declaraciones del alcalde no favorecen el diálogo, aseguró que su bancada está dispuesta a atender su solicitud de establecer una conversación institucional.

Pese a la confrontación, Gámez aseguró que las diferencias personales no afectarán las leyes de ingresos ni los presupuestos y dijo que respaldará las medidas que beneficien a la población. "En el rubro institucional vamos a atenderlo a través de los canales institucionales. Yo lo dije, voy a tenderle mi mano para ofrecerle el respeto institucional que se merece su encargo, pero en su persona las cosas cambian", concluyó.