Riña entre estudiantes de la Normal

Elementos de la Guardia Civil del Estado ingresaron a la Escuela Normal del Estado, en apariencia con permiso del director Juan Manuel Guel Rodríguez, para detener a diversos alumnos que habrían provocado severas lesiones con arma blanca a otro estudiante en el interior del plantel.

Enfrentamiento en Escuela Normal Estado: Guardia Civil actúa

El encontronazo de alumnos no es nuevo. Según la versión de los propios estudiantes, durante los festejos del 177 aniversario, jóvenes agredieron a uno más en el interior de los baños en la reunión social del miércoles, posterior a la celebración solemne del Teatro de la Paz.

Para el festejo social, el que el director Juan Manuel Guel no se mantuvo pendiente de los controles internos. A consecuencia de una pelea mal controlada el miércoles, citan los alumnos, este viernes de nueva cuenta se registró un enfrentamiento en el interior del plantel, lo que atribuyeron a una mala gestión del director, al que “todo se le va de las manos”.

Acciones de la autoridad

En el enfrentamiento de este viernes, jóvenes golpearon a uno de ellos y lo dejaron tirado y ensangrentado. Según la versión de los propios alumnos, uno de los jóvenes traía un arma blanca con la que hirió a quien resultó más golpeado.