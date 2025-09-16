Rinde protesta nuevo pleno del Judicial

En el arranque del segundo año de trabajos de la LXIV Legislatura, las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado rindieron protesta ante la Directiva del Congreso local, con lo cual dieron inicio formal a sus funciones jurisdiccionales.

Durante la ceremonia protocolaria asumieron su cargo las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces de Primera Instancia, quienes comenzarán a ejercer a partir del 15 de septiembre de 2025.

En el caso del Supremo Tribunal de Justicia, el pleno quedó integrado por Lourdes Anahí Zarazua Martínez, quien fungirá como magistrada presidenta, junto con Juana María Alfaro Reyna, Sara de la Luz Bernal Ramírez, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Rocío Hernández Cruz, Silvia Torres Sánchez, Mónica Kemp Zamudio, Lizet Paola Morales Monter, Jairo Hernández Garibay, Arturo Morales Silva, Armando Rafael Oviedo Abrego, Juan David Ramos Ruiz, María América Onofre, Rogelio Javier Salazar Zavala y Ángel Gonzalo Santiago Hernández.

El acto contó con la presencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, integrantes del gabinete estatal, los diputados federales Gabino Morales y José Luis Fernández, además de representantes de organismos autónomos como el Ceepac y la Cegaip, entre otros invitados especiales.

