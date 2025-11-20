Rodrigo Sánchez podría repetir en la presidencia de IPAC

Rodrigo Sánchez Espinosa se perfila para repetir como presidente de Industriales Potosinos AC (IPAC), cargo cuyo primer periodo concluye este jueves.

Sin embargo y en caso de que no se le reelija, situación que es poco probable, hay otros dos perfiles de empresarios que pudieran someterse a la votación.

Quien resulte electo en la presidencia será presentado el próximo viernes.

Industriales Potosinos mantiene protocolos de elección similares a los restantes organismos empresariales, es decir a través de un proceso de primera elección para luego planear una reelección en caso de que así ocurra.

En el caso de los aspirantes adicionales que pudieran participar si no hay reelección, se trata de Claudia Padilla, quién se dedica a empresas de consultoría, de desarrollo organizacional y de reingeniería, que sus clientes solicitan con fines de certificación.

En el caso de Luis Palafox, es vicepresidente del organismo empresarial, pero al mismo tiempo se dedica a la distribución de autopartes, y sus actividades empresariales también se concentran en el clúster automotriz.

Este fin de semana se decidirá si continúa la tradición de reelegir al presidente o la opción de una nueva titularidad de presidencia.