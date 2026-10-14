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Rosas Montiel "le tira" a tres coordinaciones

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Rosas Montiel "le tira" a tres coordinaciones
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      Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local busca tres vías dentro de Morena para competir por cargos de elección popular: se registró para la coordinación municipal de San Luis Potosí, confirmó su inscripción al Sexto Distrito Federal y anunció que también participará por un distrito local.

      Argumentó que la convocatoria de Morena no le exige separarse del cargo en esta etapa y que la definición de las coordinaciones se realizará mediante encuestas.

      Dijo que la Comisión Nacional de Elecciones tiene hasta el 31 de diciembre para resolver el proceso. Si no obtiene la coordinación municipal, aseguró que aceptará el resultado y respaldará al ganador.

      Al defender su aspiración, Rosas acusó que la capital arrastra problemas por la falta de atención de los gobiernos y calificó esa conducta como arrogancia política. Entre sus señalamientos, identificó el agua, la movilidad y la planeación urbana como los principales problemas que atendería si llega a la alcaldía.  "Cuando la ciudadanía nos demanda soluciones y durante décadas no se le escucha, hay arrogancia política. Y nos lo dicen los datos", sostuvo.

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      Rosas reconoció a los diputados Gabino Morales y Cuauhtli Badillo como aspirantes visibles en la contienda interna y afirmó que el principal reto de Morena es la desafección política.

      La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez había señalado que cada persona interesada podrá solicitar su registro para una sola Coordinación Municipal y deberá cumplir con los requisitos establecidos. "Quienes aspiren a asumir una responsabilidad dentro de nuestro movimiento deben entender que se trata de servir, no de buscar privilegios. La honestidad, la sencillez y el trabajo cercano a la gente deben estar por encima de cualquier interés personal", manifestó.

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