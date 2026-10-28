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Detectan rituales en los panteones municipales

Se prohibió el acceso a criptas y la presencia de visitantes en la noche

Por Rolando Morales

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Detectan rituales en los panteones municipales
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      El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que durante el último mes se han detectado alrededor de seis casos relacionados con posibles rituales en panteones municipales de la capital.

      Acciones de la autoridad

      Aseguró que estas prácticas han disminuido tras restringir el acceso a las criptas familiares y eliminar permisos para permanecer en los cementerios durante la noche.

      El funcionario explicó que, durante su gestión, se han limitado los accesos a las criptas y retirado prácticas que permitían a trabajadores ingresar a tumbas para realizar labores de mantenimiento, pues estas condiciones podían facilitar el uso de los espacios sin autorización.

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      Detalles confirmados

      Añadió que, aunque los panteones cierran a las 17:00 horas, quienes buscan realizar este tipo de actividades pueden intentar ingresar por otros medios.

      Respecto a los preparativos para el Día de Muertos, indicó que la limpieza de los cementerios municipales registra un avance superior al 70 por ciento y que las cuadrillas continuarán trabajando durante los días de mayor afluencia.

      En el panteón de El Saucito, donde se espera la mayor concentración de visitantes, se instalaron más de 230 luminarias y se realizarán recorridos nocturnos para detectar zonas que requieran reforzar el alumbrado. El director también pidió a los propietarios de las tumbas hacerse cargo de su mantenimiento, en lugar de depender únicamente de las labores municipales.

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