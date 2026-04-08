San Luis, con alto costo de vivienda

San Luis Potosí registró el precio de vivienda más alto de la región Bajío, al colocarse por encima de Querétaro y Guanajuato en el costo por metro cuadrado, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (Inbaprevi), elaborado por Banorte.

Precio vivienda en San Luis Potosí supera a Querétaro y Guanajuato

El reporte más reciente, correspondiente a febrero, ubicó a la entidad con un precio de 26 mil a 27 mil pesos por metro cuadrado, cifra que la coloca como la plaza habitacional más cara de la región Bajío y por encima de mercados como Querétaro, mientras Guanajuato se mantiene como la opción más accesible.

A nivel nacional, el precio de la vivienda reportó un incremento anual de 8 por ciento; sin embargo, en el caso potosino la variación se ha acelerado por la mayor demanda vinculada con la instalación de empresas y la relocalización de operaciones productivas.

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Demanda industrial impulsa aumento en precio vivienda

La presión sobre el mercado local se concentra principalmente en la capital, donde el crecimiento industrial ha incrementado la necesidad de vivienda para mano de obra y personal especializado, lo que ha impactado en el valor de casas y departamentos.

Banorte informó que el indicador se construye con el seguimiento mensual de más de 180 mil viviendas a través de herramientas de análisis de datos, lo que permite medir con mayor precisión el comportamiento del mercado inmobiliario frente a otros estados de la región.

En la comparación regional, Querétaro mantiene una tendencia al alza, aunque aún por debajo de San Luis Potosí, mientras Guanajuato conserva los costos más bajos del Bajío, con un margen de crecimiento previsto a mediano plazo.