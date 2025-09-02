logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis, entre los estados con menos homicidios dolosos

Es el resultado de la estrategia Integral de Seguridad que impulsa el gobernador Gallardo

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis, entre los estados con menos homicidios dolosos

Con siete víctimas por delito de homicidio durante el mes de agosto, siete menos que las registradas en el mes de julio, San Luis Potosí repite como uno de los estados del país con menor incidencia de este delito, gracias la estrategia integral de seguridad pública impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Las cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México, con datos proporcionados por las fiscalías estatales y dependencias federales, detallan que en el estado se presentó una víctima de este delito, los días 2, 4, 11, 14, 15, 18 y 22 del mes de agosto.

La tendencia a la baja en las víctimas por homicidios dolosos que desde hace meses mantiene San Luis Potosí se complementa con el reciente estudio de la organización México Evalúa, que ubicó a San Luis Potosí en el top ten de las entidades con menor número de delitos de violencia letal, con 568 casos de enero a julio del presente año.

La estrategia de seguridad del gobernador Ricardo Gallardo, incluye el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, la coordinación con el Gobierno Federal y la inversión en infraestructura, programas sociales y educación sin límites, atendiendo las causas de la violencia y convirtiendo a San Luis Potosí como un referente a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La burocracia obstruye municipalizar: Canadevi
La burocracia obstruye municipalizar: Canadevi

La burocracia obstruye municipalizar: Canadevi

SLP

Martín Rodríguez

Tardanza en la entrega de viviendas afecta a los colonos

Corregirán los libros del Cobach en clases
Corregirán los libros del Cobach en clases

Corregirán los libros del Cobach en clases

SLP

Rubén Pacheco

Ante señalamientos por errores en libros de texto, Cobach anuncia medidas correctivas y la posibilidad de recibir recomendaciones de padres y tutores.

CDE debe involucrarse más en el caso Galindo
CDE debe involucrarse más en el caso Galindo

CDE debe involucrarse más en el caso Galindo

SLP

Samuel Moreno

Comisión Nacional de Justicia determinará si hay o no expulsión: Rojo Zavaleta

Burocracia obstruye reglamentar: Canadevi
Burocracia obstruye reglamentar: Canadevi

Burocracia obstruye reglamentar: Canadevi

SLP

Martín Rodríguez