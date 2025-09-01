San Luis es segundo lugar en muerte fetal

Hasta el 2024, el estado de San Luis Potosí registró una tasa de 84.9 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, siendo la segunda más alta a nivel nacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) hasta el año pasado la entidad potosina registró un total de 652 defunciones fetales en 2024, cifra que representa una disminución de 7.6 por ciento con respecto al 2023.

Según el Inegi la defunción fetal corresponde a muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que, después de esa separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.