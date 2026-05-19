Se disparan multas de Comercio

La recaudación por multas aplicadas por la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí registró un incremento de 295.8 por ciento entre 2024 y 2025, de acuerdo con información oficial obtenida mediante transparencia.

Incremento en recaudación por multas

La información fue entregada a este medio mediante la respuesta al folio 240474426000081 de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se solicitaron datos relacionados con clausuras, sanciones y montos recaudados por la autoridad municipal.

Según la respuesta emitida por la Dirección de Ingresos y la propia Dirección de Comercio, durante 2024 el municipio capitalino recaudó 2 millones 267 mil 153.20 pesos por sanciones relacionadas con infracciones al reglamento de actividades comerciales. Para 2025, la cifra ascendió a 8 millones 974 mil 402.48 pesos.

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El aumento representa casi cuatro veces más recursos obtenidos por concepto de multas en comparación con el año anterior, en un contexto en el que también crecieron las acciones de supervisión y clausura de establecimientos comerciales.

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Clausuras y operativos en establecimientos comerciales

La Dirección de Comercio informó que entre 2024 y 2025 se realizaron 710 clausuras en distintos negocios de la capital potosina, como parte de los operativos de vigilancia y cumplimiento de la normativa municipal.

De acuerdo con el documento, las clausuras corresponden a procedimientos aplicados a establecimientos que incurrieron en faltas administrativas vinculadas con actividades comerciales, anuncios y permisos dentro del municipio.