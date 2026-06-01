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Centro de Identificación Forense deja procesos inconclusos: CEBP

Israel Mendoza explicó que los datos se entregan a familiares para cotejo con la Fiscalía estatal

Por Rubén Pacheco

Junio 01, 2026 10:18 a.m.
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Centro de Identificación Forense deja procesos inconclusos: CEBP
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      A más de cuatro años de su entrada en operaciones, el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda de San Luis Potosí, todavía no realiza procesos independientes de identificación.

      Es decir, si bien el laboratorio identifica la información genética de restos humanos encontrados y procesados en las prospecciones, dicho procedimiento no queda concluido en el mismo, informó Israel Mendoza Espinoza, nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

      Describió que los datos del Centro Estatal se entregan a los familiares de las personas desaparecidas o no localizadas, para que ellos a su vez, los remitan a la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Posteriormente, se cotejan con base en los resultados de las personas registradas fallecidas como no identificadas y de haber "match" o coincidencia, se puede colaborar a la identificación, complementó.

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      "Pero nosotros independientemente todavía no estamos haciéndolo de manera independiente. Ahorita estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía", subrayó el funcionario estatal.

      En abril del 2022, es decir, hace más de cuatro años, el complejo fue inaugurado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México y Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas.

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      De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2024, en el 2023 el departamento pericial recibió 2 mil 108 cadáveres, mil 731 hombres, 365 mujeres y 12 sexo indeterminado.

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