Sheinbaum descarta que Trump "encabece ataques contra México"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no cree que sea su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien esté encabezando la ofensiva en diversos temas contra México, sino que son sectores de la ultraderecha de ese país quienes buscan que no haya buena relación entre ambas naciones.

Esto, luego que ayer en su informe a dos años de su triunfo electoral, reiterara que nuestro país no acepta injerencias, y declaró que es legítimo dudar "del verdadero interés" en los juicios de extradición del país vecino contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno quiere una buena relación con Estados Unidos y que le apuesta al diálogo.

"Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo".

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"Yo creo que son sectores, pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos, por razones mucho ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación".

La mandataria federal señaló que estos grupos en EU se juntan con sector de la ultraderecha en México para que no haya una buena relación entre los dos países.

"Se juntan pues con lo de la ultraderecha en México que antes eran querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha, que como lo he dicho la derecha a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los Programas de Bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública. Lo que fue todo el proceso neoliberal y además una visión ahora, pues muy muy autoritaria.

"Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad nuestros es eso sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo, y particularmente de Estados Unidos pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países".