Detecta la UASLP zonas con altos niveles de contaminación

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El investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de la UASLP, Rogelio Flores Ramírez, informó que un proyecto de monitoreo ciudadano de la calidad del aire ha permitido identificar niveles elevados de contaminación atmosférica en distintas zonas de San Luis Potosí.

La iniciativa surgió en 2024 con apoyo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt). Como parte del proyecto, investigadores desarrollaron una tecnología potosina denominada THAM, una especie de "nariz electrónica" capaz de medir contaminantes atmosféricos de manera móvil y a menor costo.

Actualmente operan dos estaciones ubicadas en puntos considerados críticos por sus fuentes de contaminación.

El monitoreo se fortaleció tras las denuncias de habitantes de Arboledas de Jacarandas, quienes reportaron la presencia constante de humo y olores tóxicos después de un incendio ocurrido a inicios de año en la zona norte de la ciudad.

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Durante las inspecciones, el equipo detectó un tiradero que continuaba incendiándose de forma subterránea, además de recicladoras que queman llantas y aparatos electrónicos para recuperar metales, así como ladrilleras y otras actividades potencialmente contaminantes.

Los resultados preliminares muestran que las mayores concentraciones de contaminantes se registran en zonas de ladrilleras, la Zona Industrial, Villa de Pozos, el Centro Histórico y Arboledas de Jacarandas. En estos sitios se han encontrado niveles elevados de partículas PM2.5, PM10 y ozono.

Flores Ramírez explicó que estos contaminantes pueden agravar enfermedades respiratorias como asma y EPOC, además de provocar síntomas inmediatos como irritación ocular, escurrimiento nasal y molestias en las vías respiratorias.

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El monitoreo ha identificado picos recurrentes de contaminación entre las 6 y 7 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Por ello, el equipo recomienda evitar actividades físicas al aire libre en esos horarios y utilizar mascarillas KN95 o CN95 en personas vulnerables.

El investigador advirtió que la contaminación podría agravarse en los próximos años debido al crecimiento urbano, industrial y vehicular si no se fortalecen las medidas de regulación y monitoreo. Señaló que actualmente existe una vigilancia insuficiente de las emisiones industriales y de la calidad del aire en la ciudad.