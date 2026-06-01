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Panini actualizará el álbum del Mundial

La empresa italiana prepara un set con 119 imágenes para actualizar el álbum con jugadores que no estarán en el torneo.

Por El Universal

Junio 01, 2026 09:45 a.m.
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Panini actualizará el álbum del Mundial
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      Uno de los aspectos más controvertidos del álbum Panini desde que salió a la venta en México, el pasado 30 de mayo, fue la cantidad de jugadores que no asistirán a la Copa del Mundo del 2026, ya sea porque no fueron considerados por sus propios técnicos o bien, por las desafortunadas lesiones en los últimos minutos.

      Selección mexicana y jugadores ausentes en el Mundial 2026

      Tan solo en la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, Diego Lainez, ´Charly´ Rodríguez, Marcel Ruiz, Erik Sánchez e Hirving ´Chucky´ Lozano son jugadores que aparecen dentro de las 19 estampas a pegar y que no estarán en el Mundial.

      Actualización histórica del álbum Panini para Mundial 2026

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      Como ha sucedido en cada álbum mundialista, la empresa italiana anunció que sacará un set con 119 imágenes para pegarlas sobre los ´stickers´ que no jugarán en el torneo; esta será la actualización más grande que se ha realizado en toda la historia desde que se llevan a cabo estas modificaciones.

      Estas estampas no se venderán en sobres como se han ofertado hasta ahora, sino que serán todas juntas, para que ya no te preocupes por conseguir cada una de ellas. Hasta el momento, no hay una fecha exacta para que salgan a la venta; aunque se prevé que sea a finales de junio o principios de julio cuando se pongan la venta.

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