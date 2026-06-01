Crédito autorizado generaría 11.5 mdp de intereses, advierte edil

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El regidor capitalino del PVEM, Gustavo Mercado Garay, cuestionó la contratación del crédito a corto plazo por hasta 200 millones de pesos aprobada por el Cabildo de San Luis Potosí, al considerar que la operación generará una carga financiera adicional para el municipio de aproximadamente 11.5 millones de pesos únicamente por concepto de intereses.

Durante la discusión del dictamen, el edil señaló que la necesidad de recurrir al financiamiento es consecuencia de problemas en la estrategia jurídica y administrativa relacionada con la subasta de 18 inmuebles municipales, cuyos recursos estaban contemplados para financiar diversas obras públicas. Afirmó que, de haberse planeado mejor ese proceso, no habría sido necesario solicitar el empréstito.

El regidor aseguró que, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, el tesorero municipal informó que el costo financiero del crédito rondaría los 11.5 millones de pesos. Consideró que esos recursos podrían destinarse a necesidades más urgentes de la ciudad, como bacheo, pavimentación, mantenimiento de drenajes, rehabilitación de escuelas municipales y mejora de centros comunitarios.

Como ejemplo, sostuvo que con ese monto podrían atenderse alrededor de 14 mil 600 baches en la capital, por lo que pidió dimensionar el impacto que tendrá el pago de intereses sobre las finanzas municipales. "No se nos tiene que hacer fácil dejar ir 11 millones de pesos", expresó.

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Asimismo, manifestó su preocupación porque el pago del financiamiento se cubriría con ingresos futuros del municipio. Indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería, los recursos para liquidar el crédito provendrían en gran medida de la recaudación del impuesto predial del próximo ejercicio fiscal.

El integrante del Cabildo sostuvo que esta situación implica trasladar a la ciudadanía el costo de decisiones administrativas equivocadas. En ese sentido, llamó a los regidores a recordar el compromiso asumido con la población de proteger el presupuesto público y ejercerlo de manera responsable.

Aunque reconoció la importancia de garantizar la ejecución de obra pública, Mercado Garay insistió en que existen otras prioridades que podrían beneficiarse de esos recursos. Finalmente, reiteró que su voto fue en contra de la contratación del crédito al considerar que genera deuda para el municipio y compromete recursos que podrían destinarse directamente a atender necesidades de infraestructura y servicios en la capital potosina.