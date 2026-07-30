Gobierno federal y QR refuerzan estrategia para atender sargazo

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El Gobierno de México y el gobierno de Quintana Roo anunciaron el fortalecimiento de una estrategia integral para enfrentar el arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe mexicano, con acciones enfocadas en la captura, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un modelo de economía circular.

Gobierno y Quintana Roo coordinan acciones para sargazo

Durante la presentación de la estrategia, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que la atención al fenómeno requiere de una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, debido al impacto ambiental y económico que representa para la entidad.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal afirmó que durante su administración se han destinado más de 770 millones de pesos para atender de manera integral el problema del sargazo.

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"Durante nuestro gobierno hemos invertido más de 770 millones de pesos a la atención integral del fenómeno y la experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas", señaló.

Lezama recordó que la reciente visita de la Presidenta a Quintana Roo permitió constatar en territorio la magnitud del problema y escuchar a empresarios, trabajadores del sector turístico y autoridades locales.

Centro Estatal de Monitoreo Ambiental vigila arribos

Explicó que el estado fortaleció sus capacidades de monitoreo mediante un Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, considerado único en América Latina, que utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas y emitir pronósticos diarios sobre el arribo del sargazo.

La gobernadora subrayó que el fenómeno "no está en todas las playas ni todos los días", por lo que la información permite establecer un semáforo para anticipar las zonas con mayor afectación y desplegar acciones preventivas.

-----Cancún será sede del encuentro internacional Global Gateway

Asimismo, informó que los próximos 1 y 2 de octubre, Cancún será sede del encuentro internacional Global Gateway sobre Sargazo, organizado con el respaldo de la Unión Europea, donde participarán países del Caribe para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el origen del arribo masivo del sargazo se remonta a la ruptura del llamado Mar de los Sargazos en 2011, fenómeno que modificó las corrientes y favoreció la llegada de grandes cantidades de la macroalga al Caribe.

Indicó que 2026 ha sido un año "realmente difícil y atípico" por la intensidad del fenómeno, lo que hace indispensable fortalecer la cooperación internacional.

Bárcena anunció que al encuentro de octubre asistirán representantes de República Dominicana, Barbados y otros países caribeños, además de Brasil y Japón, este último interesado en colaborar con embarcaciones especializadas para la recolección del sargazo.

La funcionaria señaló que México busca consolidar una estrategia regional para atender un problema que rebasa las fronteras nacionales y que afecta tanto al medio ambiente como a una de las principales actividades económicas del país: el turismo.