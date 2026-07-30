La Huasteca llegará a 40 grados este jueves; prevén lluvias

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La Huasteca potosina volverá a ser la región más calurosa de San Luis Potosí este jueves, con temperaturas de hasta 40 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El reporte indica que el ambiente seguirá de caluroso a muy caluroso en las cuatro regiones del estado. En la Zona Media se esperan máximas de 34 grados, en el Altiplano de 33 y en la Zona Centro de 30, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y 24 grados.

Además del calor, durante las primeras horas del día se presentarán bancos de niebla en zonas serranas, lo que podría reducir la visibilidad para quienes circulen por carreteras de montaña. En la Zona Media y la Huasteca también existe probabilidad de lluvias dispersas.

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El viento será otro de los factores a considerar, ya que se pronostican rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en las sierras durante la noche.

Ante este panorama, las autoridades insistieron en que las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Por ello, recomendaron mantenerse hidratado durante el día, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, usar ropa ligera y protector solar, además de no dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

La dependencia señaló que, si una persona presenta mareos, dolor de cabeza, piel caliente o cualquier otro síntoma relacionado con un golpe de calor, debe buscar atención médica de inmediato.