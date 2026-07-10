Intensas lluvias generan inundaciones en zona norte

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Las intensas lluvias registradas a partir de las 16:00 horas de este jueves ocasionaron diversas afectaciones en distintos sectores de la capital potosina, principalmente en la zona norte, donde se reportaron inundaciones y encharcamientos de consideración.

Inundaciones afectan colonias Pedroza y Tercera Chica

Entre las colonias más afectadas se encuentran Pedroza y Tercera Chica, donde el nivel del agua dificultó la circulación vehicular y peatonal, además de generar complicaciones para los habitantes del sector.

Monitoreo y recomendaciones de Protección Civil

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Las precipitaciones forman parte del temporal pronosticado para San Luis Potosí, con posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y exhortan a la población a evitar transitar por calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.