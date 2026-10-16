"Ley Serrano", un arma vs. periodistas

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Periodistas integrantes del colectivo Voces Libres coincidieron en señalar que en San Luis Potosí faltó consulta a los propios periodistas para reformar las leyes que regulan los contenidos de Inteligencia Artificial.

Periodistas potosinos denuncian falta de consulta en reforma legal

Brenda Rocha Ramos, Mirna (periodista potosina desplazada de Guanajuato) y Juan Pablo Moreno Guzmán, advirtieron que esta carrera por presionar el ejercicio de la libertad de expresión es un problema que apenas empieza.

Impacto y críticas a la Ley Serrano en San Luis Potosí

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Brenda Rocha advirtió que la denominada "Ley Serrano" es un impacto jurídico que tiene rostros y tiene nombres, desde quienes planearon esa reforma legal hasta los tres periodistas que fueron detenidos, más los que aparecieron en diversas denuncias, incluyendo la que de manera personal formuló el propio diputado Serrano. Advierte que la ley fue diseñada sin protección a la sociedad, sino solo para proceder contra periodistas considerados incómodos.

Mirna, por su parte, dijo que se tiene que revisar cómo incorporar la Inteligencia Artificial sin perder la confianza de las audiencias. Recordó que las consecuencias de una ley mal diseñada no solo afecta a los periodistas y medios de comunicación, porque también alcanza a defensores de Derechos Humanos, activistas y víctimas.

Juan Pablo Moreno Guzmán explicó que señalar a periodistas con denuncias por aspectos que no rebasan los límites del respeto a la libertad de expresión, obviamente es una estrategia para mantener a los periodistas atemorizados. Los denunciados por Héctor Serrano son como mínimo diez, entre los que se encuentran periodistas, activistas y abogados.