logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Ley Serrano", un arma vs. periodistas

No se consultó a reporteros para regular la IA

Por Martín Rodríguez

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
"Ley Serrano", un arma vs. periodistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Periodistas integrantes del colectivo Voces Libres coincidieron en señalar que en San Luis Potosí faltó consulta a los propios periodistas para reformar las leyes que regulan los contenidos de Inteligencia Artificial.

      Periodistas potosinos denuncian falta de consulta en reforma legal

      Brenda Rocha Ramos, Mirna (periodista potosina desplazada de Guanajuato) y Juan Pablo Moreno Guzmán, advirtieron que esta carrera por presionar el ejercicio de la libertad de expresión es un problema que apenas empieza.

      Impacto y críticas a la Ley Serrano en San Luis Potosí

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Brenda Rocha advirtió que la denominada "Ley Serrano" es un impacto jurídico que tiene rostros y tiene nombres, desde quienes planearon esa reforma legal hasta los tres periodistas que fueron detenidos, más los que aparecieron en diversas denuncias, incluyendo la que de manera personal formuló el propio diputado Serrano. Advierte que la ley fue diseñada sin protección a la sociedad, sino solo para proceder contra periodistas considerados incómodos.

      Mirna, por su parte, dijo que se tiene que revisar cómo incorporar la Inteligencia Artificial sin perder la confianza de las audiencias. Recordó que las consecuencias de una ley mal diseñada no solo afecta a los periodistas y medios de comunicación, porque también alcanza a defensores de Derechos Humanos, activistas y víctimas.

      Juan Pablo Moreno Guzmán explicó que señalar a periodistas con denuncias por aspectos que no rebasan los límites del respeto a la libertad de expresión, obviamente es una estrategia para mantener a los periodistas atemorizados. Los denunciados por Héctor Serrano son como mínimo diez, entre los que se encuentran periodistas, activistas y abogados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro
      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro

      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro

      SLP

      Samuel Moreno

      Negó financiamiento municipal y expresó disposición para apoyar una segunda edición

      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?
      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?

      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?

      SLP

      Pulso Online

      El grupo Alpha reclama reconocimiento, reglas iguales para organizaciones estudiantiles y acuerdos por escrito con Dirección

      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo
      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo

      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Indicó que para participar en elecciones de 2027 aún no es obligatorio separarse del cargo

      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones
      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones

      Se queja RGC de municipio por "bloqueo" de obras o intervenciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Rechazó que trabajadores de Seduvop estuvieran descargando basura, cuando fueron detenidos el norte de la capital