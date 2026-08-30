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En aumento, la cifra de desaparecidos

La capital del estado ocupa el primer lugar entre los municipios

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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En aumento, la cifra de desaparecidos
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      San Luis Potosí acumulaba mil 328 personas desaparecidas al 16 de mayo de 2026, la cifra más alta de su región, de acuerdo con Red LUPA y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD).

      San Luis Potosí acumula la cifra más alta de desapariciones en la región

      El registro conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y muestra una tendencia al alza desde 2021.

      De acuerdo con el reporte, entre enero y mayo de este año se sumaron 17 nuevos casos. La capital concentra 286 personas desaparecidas, seguida de Ciudad Valles, con 138; Matehuala, con 88; Rioverde, con 85, y Tamuín, con 62. En Ciudad Valles, además, los casos aumentaron más de 30 por ciento en un año.

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      Detalles demográficos y aumento en casos de menores

      De los casos registrados entre enero y mayo, 165 corresponden a personas menores de 18 años: 93 hombres y 72 mujeres. El grupo de 20 a 34 años concentra 44.4 por ciento de los casos en el conjunto de la población, mientras que 23.5 por ciento de las mujeres desaparecidas o no localizadas tenía entre 15 y 19 años.

      Aunque el estado cuenta con Comisión de Búsqueda, Fiscalía Especializada, Comisión de Víctimas, Centro de Identificación, Alerta Amber y Protocolo Alba, Voz y Dignidad por los Nuestros señala omisiones institucionales, como que la fiscalía especializada aún no opera pese a que su creación se aprobó en febrero de este año, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no presenta un informe sobre el tema desde 2019. El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sostiene, en contraste, que existe una tendencia a la baja y que San Luis Potosí está fuera de los estados con mayor acumulación histórica.

      Mientras las instituciones sostienen versiones distintas sobre el comportamiento de las desapariciones, las familias continúan sosteniendo la búsqueda. Voz y Dignidad por los Nuestros y Amnistía Internacional han documentado amenazas, desplazamiento, extorsión, criminalización y asesinatos contra personas buscadoras; en 2025 se registraron al menos siete homicidios. La fecha también marca 20 años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y llega mientras el Comité de la ONU llevó el caso mexicano ante la Asamblea General por indicios de que podría tratarse de un crimen que agravia a la humanidad.

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