logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta 70 años de cárcel a quien mate a policías

Explica Jesús Juárez Hernández que el castigo debe ser ejemplar

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Hasta 70 años de cárcel a quien mate a policías
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Quien asesine a un policía en el estado de San Luis Potosí, podría pasar en prisión de 30 a 70 años y pagar una multa de 2 mil a 4 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.

      Así lo propuso Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Reinserción Social del Congreso del Estado.

      El mando policial explicó que la iniciativa consiste en incrementar las penalidades cuando se cometa homicidio calificado, en contra de un elemento de una corporación de seguridad pública en la entidad.

      Jesús Juárez Hernández iniciativa penalidades

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El policía que dentro de su trabajo comete un delito lleva un agravante por el solo hecho de ser policía. Entonces por reciprocidad, por el solo hecho de ser policía, si es objeto de este delito, pues que la penalidad sea ejemplar", enfatizó.

      El artículo 133 del Código Penal del Estado establece que cuando se comete homicidio calificado se impondrá una pena de 30 a 70 años de cárcel y sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.

      LEA TAMBIÉN

      Niega Juárez alza en asesinato de policías

      Presume el titular de la SSPC hasta 100 detenciones en la Huasteca

      Confió que las y los congresistas valorarán e impulsarán dicha moción, pues permitirá que no exista impunidad y haya mayor acceso a justicia de quienes exponen su vida para erradicar la inseguridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH
      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten
      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten

      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten

      SLP

      El Universal

      Líderes sindicales y especialistas en derecho laboral y pensiones reprueban el decreto

      Locatarios someten a falsificador de billetes
      Locatarios someten a falsificador de billetes

      Locatarios someten a falsificador de billetes

      SLP

      Martín Rodríguez

      La Policía Municipal intervino luego de que los comerciantes sometieran al estafador en el Mercado Hidalgo.

      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH
      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez