Hasta 70 años de cárcel a quien mate a policías
Explica Jesús Juárez Hernández que el castigo debe ser ejemplar
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Quien asesine a un policía en el estado de San Luis Potosí, podría pasar en prisión de 30 a 70 años y pagar una multa de 2 mil a 4 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.
Así lo propuso Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Reinserción Social del Congreso del Estado.
El mando policial explicó que la iniciativa consiste en incrementar las penalidades cuando se cometa homicidio calificado, en contra de un elemento de una corporación de seguridad pública en la entidad.
Jesús Juárez Hernández iniciativa penalidades
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"El policía que dentro de su trabajo comete un delito lleva un agravante por el solo hecho de ser policía. Entonces por reciprocidad, por el solo hecho de ser policía, si es objeto de este delito, pues que la penalidad sea ejemplar", enfatizó.
El artículo 133 del Código Penal del Estado establece que cuando se comete homicidio calificado se impondrá una pena de 30 a 70 años de cárcel y sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.
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Confió que las y los congresistas valorarán e impulsarán dicha moción, pues permitirá que no exista impunidad y haya mayor acceso a justicia de quienes exponen su vida para erradicar la inseguridad.
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