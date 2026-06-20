Uber acepta regulación estatal; entregará padrón de socios

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La empresa Uber se encuentra en proceso de entregar su padrón de conductores, a fin de registrarse en el servicio de transporte de San Luis Potosí, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Aunado a ello, refirió que también facilitará los datos de los vehículos, el número de unidades y datos complementarios para ingresarlos al sistema estatal.

"Una vez que entreguen el padrón, ya se procede a lo demás que marca la ley y el propio reglamento, en cuanto a la capacitación de los operadores y la entrega de su gafete", describió.

Exteriorizó que a la par de ello, el estado deberá realizar algunas modificaciones a la Ley de Hacienda para la incorporación de los artículos de la Ley de Transporte Público, referentes al pago de gravámenes por la operatividad de las plataformas.

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Precisó que la regulación de estas compañías catalogadas como redes de transporte, se encuentra prevista en la Ley de Transporte Público del Estado.

"Es la única empresa que ha demostrado, y que más bien, ya hubo una determinación judicial para que se registren y nosotros podamos darles las facilidades para su registro", remató.