Padece SLP alto abandono en escuelas

En San Luis Potosí, sólo 31 de cada cien alumnos que se inscriben en primaria logran ingresar a instituciones de educación superior, lo que se ubica como el quinto estado con peor indicador, de acuerdo a un estudio conjunto del Tec de Monterrey y la organización México Evalúa.

Estudio conjunto del Tec de Monterrey y México Evalúa

Lo anterior se señala en el estudio "Recuperación de aprendizajes y trayectorias Desde la primera infancia y hasta la universidad", elaborado por el programa Aprender Parejo, un esfuerzo conjunto de las dependencias citadas para colaborar en la resolución de "los desafíos más urgentes en materia educativa en México".

El documento señala que "el problema de las trayectorias educativas incompletas en México comienza desde la educación inicial y se agrava en el nivel educativo medio superior.

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Deserción en bachillerato y consecuencias en San Luis Potosí

Esta situación se agrava en el bachillerato, pues del 84 por ciento de los alumnos que ingresan, apenas 52 llegan al último año.

El estudio reporta el seguimiento a la generación de niños que en 2010 ingresó a la primaria y que debió ingresar a la educación superior en el ciclo 2022-2023.

Por lo que respecta a San Luis, la estadística indica que de cada 100 alumnos que ingresaron a la primaria en el ciclo 2010-2011, apenas 31 ingresaron al nivel superior doce años después.

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Se trata de la quinta cifra más baja entre los estados, sólo superada por Chiapas, con 15; Oaxaca, con 21; Guerrero, con 23 y Jalisco, con 27.

El indicador potosino se queda muy lejos de los 39 alumnos que marca el indicador nacional y aún más lejano queda de los 52 que registra Aguascalientes.

Lo anterior, hila el estudio, repercute en la escolaridad promedio de los estados, en los que San Luis no tiene, tampoco, buenos resultados.

Con una escolaridad equivalente a los 9.6 años, San Luis ocupa el décimo primer sitio entre las entidades con los peores niveles de escolaridad, en donde, de nuevo, se ubica debajo del promedio nacional, de 9.8 años.

El mejor desempeño lo tiene la Ciudad de México, que presenta un promedio de 11.3 años.