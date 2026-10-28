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GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

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GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

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Repuntan los males respiratorios

No se han registrado casos graves ni defunciones, pero hay aumento de tos y gripe en la población.

Por Samuel Moreno

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Repuntan los males respiratorios
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      Desarrollado por SACS IA

      La demanda de atención hospitalaria por enfermedades respiratorias suele aumentar alrededor de 15 por ciento durante la temporada de frío en San Luis Potosí, informó la secretaria de Salud estatal, Leticia Mariana Gómez Ordaz, quien llamó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones.

      Aumento de enfermedades respiratorias en temporada fría

      La funcionaria señaló que hasta el momento, no se han registrado pacientes en estado grave ni defunciones relacionadas con las bajas temperaturas. Sin embargo, reconoció que ya se observa un repunte de personas con tos, gripe y otros síntomas respiratorios, situación que consideró habitual durante esta época del año.

      Campaña de vacunación y grupos prioritarios

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      Indicó que la campaña de vacunación tiene como meta aplicar alrededor de 500 mil dosis contra Covid-19 y más de 800 mil contra influenza.

      Entre los grupos prioritarios a vacunar, la funcionaria estatal mencionó a los adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, autoinmunes y crónicas.

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