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Los partidos políticos Somos y PAZ recibirán financiamiento público en San Luis Potosí, pese a no haber participado en la última elección local, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la decisión de negarles recursos por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación.

Tribunal Electoral revoca negativa y ordena financiamiento

La controversia surgió cuando el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) invalidó los acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que reconocían la acreditación local de ambos partidos y les asignaban prerrogativas. Entre sus argumentos sostuvo que no habían obtenido al menos tres por ciento de la votación válida emitida en los procesos electorales anteriores.

Sin embargo, la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que ese requisito no podía aplicarse a ambas organizaciones, pues obtuvieron su acreditación después de la última elección y no estuvieron en condiciones jurídicas de participar.

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Cumplimiento de requisitos y nueva distribución de prerrogativas

La legislación contempla reglas específicas para el financiamiento de partidos de reciente acreditación. Durante la sesión, la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco señaló que el TEESLP partió de una premisa incorrecta y dejó de aplicar criterios de la Sala Superior del TEPJF sobre el acceso a recursos públicos de estos partidos.

También se revisó el cumplimiento de los requisitos de sus dirigencias: Somos, encabezado por Xavier Nava Palacios, presentó el acta de elección de su comité estatal del 11 de julio, mientras que PAZ, dirigido por Alejandro "Caco" Leal, entregó su documentación dentro de la prórroga concedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La resolución, aprobada por unanimidad, obliga al Ceepac a realizar una nueva distribución de las prerrogativas para incluir a ambos partidos.