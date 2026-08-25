San Luis, 6° en robo violento de autos: AMIS
Seis de cada 10 vehículos asegurados fueron sustraídos con violencia durante 2026, reportan
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San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional por la proporción de robos violentos de vehículos asegurados, de acuerdo con cifras del Centro Estadístico del Sector Asegurador Mexicano, perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Proporción y cifras de robos violentos en San Luis Potosí
En lo que va de 2026, el organismo registra 777 vehículos asegurados robados en la entidad. De ese total, 488 fueron sustraídos con violencia, equivalentes al 62.81 por ciento; es decir, más de seis de cada 10 casos.
La proporción estatal supera por 12.07 puntos porcentuales el promedio nacional, situado en 50.74 por ciento.
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Ranking nacional y comparación con otros estados
San Luis Potosí solamente fue superado por Sinaloa, donde 82.47 por ciento de los robos fueron violentos; Guerrero, con 72.43 por ciento; Michoacán, con 68.27; Zacatecas, con 66.88, y Puebla, con 64.62 por ciento.
Después de la entidad aparecen Nayarit, con 62.22 por ciento; Chiapas, con 60.42; Morelos, con 59.78, y Guanajuato, con 59.23 por ciento.
Además, los 488 casos colocaron a San Luis Potosí en el décimo lugar nacional por cantidad de robos violentos de vehículos asegurados.
La clasificación por número de casos es encabezada por el Estado de México, con 4 mil 195; Jalisco, con 2 mil 136, y Sinaloa, con mil 355.
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