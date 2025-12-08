San Luis, tercero en programas sociales del país

San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar nacional por el número de programas estatales de desarrollo social implementados con recursos propios, al registrar 92 acciones durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales (CNGF-E) del Inegi. Tlaxcala y Sonora ocuparon las primeras posiciones, con 108 y 94 programas, respectivamente.

El mismo informe señala que la entidad se colocó en la novena posición por el monto ejercido en estos programas, con un total de 2 mil 922 millones de pesos, lo que representó 133 millones más respecto al año previo.

De los 92 programas reportados, 58 cuentan con reglas de operación definidas; 18 se encontraban en proceso de integración; 15 no disponían de ellas y uno no las requería. En cuanto a sus padrones, 72 programas registraron beneficiarios, nueve estaban en elaboración, cuatro no contaban con padrón y en cinco no era aplicable.

En agosto pasado, el INEGI informó que la población en situación de pobreza en San Luis Potosí pasó de un millón 214 mil personas en 2020 a 874 mil 800 en 2024, equivalente a una disminución del 30 por ciento en ese periodo.

No obstante, cifras oficiales muestran áreas aún sujetas a atención. De acuerdo con los indicadores vigentes, la pobreza laboral en San Luis Potosí se ubicó en 44.8 por ciento para 2025, lo que refleja el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria. Además, el reporte de carencias sociales más reciente indica que el 30.7 por ciento de la población presenta pobreza multidimensional, asociada a limitaciones en acceso a salud, seguridad social, vivienda o servicios básicos.

Los registros estatales y federales también señalan rezagos en cobertura de servicios de salud, condiciones de vivienda y acceso a infraestructura básica en zonas rurales, además de desigualdades en el acceso a programas sociales entre población urbana y comunidades de menor tamaño.