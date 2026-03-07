San Luis tiene altas tasas de depresión infantil

San Luis Potosí está entre las entidades que presentan tasas superiores al promedio nacional de aparición de nuevos casos de depresión en las infancias, reveló un estudio de la organización Save The Children.

Lo anterior de acuerdo al reporte “Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México”, publicado el pasado viernes por la organización civil.

De acuerdo a la publicación, nuestra entidad tiene una tasa de 115.9 casos de depresión en menores de edad que nunca habían presentado esa condición por cada 100 mil habitantes.

El dato, con fuente en estadísticas de la Secretaría de Salud del gobierno federal, ubica a San Luis Potosí en el lugar 16 del listado por entidad federativa.

Escasez de especialistas en salud mental en San Luis Potosí

El indicador local supera a la medida nacional registrada por la institución. En trastornos depresivos destacan Colima, Nayarit y Ciudad de México por encima de esa marca.

Save The Children alerta que los problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes en México son frecuentes y muestran una tendencia al incremento.

Agrega que estas condiciones se expresan tanto en manifestaciones emocionales como conductuales, siendo la ansiedad, la depresión y los trastornos de conducta las más predominantes.

El estudio también revela que el estado enfrenta una escasez de especialistas en salud mental de las más serias en el país.

Reporta que a nivel nacional, se cuenta con 6.6 personas psicólogas por cada 100 mil habitantes. Mientras que en San Luis, la proporción es de 3.7 especialistas por cada 100 mil habitantes, una de las marcas más bajas del estado.