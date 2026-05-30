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Vuelve a fallar acueducto El Realito a la altura de Tierra Nueva

Interapas utiliza pozos de reserva y camiones cisterna para mitigar la suspensión del suministro de agua en la capital

Por Rolando Morales

Mayo 30, 2026 02:25 p.m.
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Vuelve a fallar acueducto El Realito a la altura de Tierra Nueva
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      Una nueva avería en el acueducto de El Realito fue reportada la mañana de este sábado, esta vez a la altura del municipio de Tierra Nueva, lo que provocó la suspensión del suministro proveniente de ese sistema hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí.

      Con este incidente, el acueducto acumula cinco fallas en lo que va de 2026, luego de que la interrupción más reciente se registró el pasado 10 de abril.

      Ante la contingencia, Interapas puso en marcha las medidas de respaldo para reducir las afectaciones a los usuarios de la zona sur-oriente de la capital. Entre ellas se contempla el uso de pozos de reserva y la distribución de agua mediante camiones cisterna en los sectores que presenten mayores problemas de abastecimiento.

      Las constantes interrupciones en El Realito han mantenido la incertidumbre entre miles de habitantes que dependen de esta fuente de suministro, ya que cada falla obliga a implementar operativos emergentes para garantizar el acceso al agua potable.

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      El organismo operador informó que los usuarios pueden solicitar información o reportar incidencias relacionadas con el servicio a través de la línea Acuatel.

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