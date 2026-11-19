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Reunir cerca de 46 mil firmas en apenas 20 días era el requisito que debían enfrentar quienes buscaran una candidatura independiente a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de la reforma a la Ley Electoral que redujo el plazo para conseguir respaldo ciudadano sin modificar el porcentaje exigido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta disposición al resolver una impugnación promovida por Morena.

La reforma también había establecido una duración uniforme de 20 días para las precampañas de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, pese a las diferencias territoriales que implica competir por cada cargo. La Corte consideró que equiparar estos procesos no atendía las particularidades de cada elección y contravenía el principio de razonabilidad.

Durante la discusión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García expuso que, con una lista nominal cercana a 2 millones 300 mil personas, una persona aspirante a la gubernatura tendría que conseguir alrededor de 2 mil 300 firmas diarias. Antes de la reforma, el plazo era mayor. La ministra Loretta Ortiz también señaló las dificultades para acceder a candidaturas independientes: en 2015 ninguno de cinco aspirantes a diputaciones consiguió el registro y en 2024 solo se inscribieron cuatro planillas municipales por esta vía.

La resolución no fue unánime. La ministra Yasmín Esquivel Mosa votó contra ambas invalideces, al considerar que los estados tienen libertad para establecer plazos razonables. Loretta Ortiz también se apartó de invalidar la duración de las precampañas, aunque respaldó la decisión sobre candidaturas independientes. El ministro Irving Espinosa Betanzo acompañó el proyecto, pero anunció un voto concurrente.

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