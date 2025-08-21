logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se acentúa falla que afecta a dos colonias

Se realiza un monitoreo para identificar riesgos de hundimientos

Por Rolando Morales

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Se acentúa falla que afecta a dos colonias

Adrián Cortazar Ruiz, titular de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que la falla geológica presente en las colonias El Terremoto y La Esperanza ha acentuado su presencia en esta zona, por lo que ya se prepara un estudio al respecto para mitigar riesgos.

Este martes la Dirección de Protección Civil Municipal informó que el Área de Construcción llevó a cabo junto con académicos especialistas un monitoreo para identificar hundimientos y desniveles en el terreno de las mencionadas colonias a fin de mitigar riesgos a la población aledaña.

“Desgraciadamente, vendieron esos terrenos, construyeron, y ahorita el problema es que esa falla geológica al ser algo natural, pues no sabemos qué tanto pueda incidir”, así lo expresó el funcionario municipal.

Explicó que ya se trabaja en un estudio por parte de personal académico del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el cual está en el proceso de analizar la información recabada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cortazar Ruiz puntualizó que el problema de las fallas geológicas presentes en la capital potosina no se han acentuado a excepción de la que atraviesa estas dos colonias, “nos entregan un reporte de hacia dónde puede ir la falla y qué tanto ha crecido”.

Asimismo, Protección Civil Municipal informó que tras tener los datos del estudio realizado se actualizará la información del Atlas Dinámico de Riesgo, a fin de obtener información precisa de prevención y atención de emergencias en la capital potosina.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte
J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte

J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte

SLP

Redacción

Con una inversión sin precedentes, el alcalde transformará la icónica avenida con alumbrado táctico

San Luis, tercero en robo de metales
San Luis, tercero en robo de metales

San Luis, tercero en robo de metales

SLP

EFE

Concentra el estado 5% de la incidencia nacional del robo de carga, con un incremento notorio, destaca consultora

Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite
Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite

Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite

SLP

Redacción

Parte del Programa Tu Casa, Tu Apoyo para familias sin hogar

Enfermedad renal: mal silencioso
Enfermedad renal: mal silencioso

Enfermedad renal: mal silencioso

SLP

Rubén Pacheco

Aunque en algunos casos los pacientes presentan indicios, la enfermedad renal crónica es casi imperceptible y asintomática; obtener el diagnóstico oportuno es casi una misión imposible