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Se ahorra luz sistema Cobach con paneles solares

Por Samuel Moreno

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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La instalación de paneles solares en planteles del Colegio de Bachilleres (COBACH) de San Luis Potosí ya comenzó a reflejar ahorros importantes en el pago de energía eléctrica, principalmente en regiones como la Huasteca potosina, donde las altas temperaturas obligan a incrementar el uso de sistemas de ventilación y aire acondicionado durante gran parte del año.

El director general del Cobach, Ricardo Daniel Centeno Trejo, informó que en el plantel 06 se registraban recibos de hasta 70 mil pesos mensuales durante la temporada de canícula, cuando en periodos normales, el gasto rondaba entre los 10 mil y 30 mil pesos.

Explicó que, tras la colocación de paneles solares, el pago por consumo eléctrico se redujo prácticamente a una cuota mínima de 500 pesos, lo que representa un ahorro cercano a los 69 mil 500 pesos en un solo mes. Señaló que esta reducción permite liberar recursos para destinarlos a mejoras y atención de las necesidades de los estudiantes.

Detalló que la instalación de estos sistemas se realiza mediante esquemas de inversión tripartita, donde participan el Cobach, las sociedades de padres de familia y, en algunos casos, los ayuntamientos. Indicó que la aportación del subsistema ronda los 400 mil pesos, aunque hubo municipios como Tanquián y Ébano donde las presidencias municipales no participaron y el proyecto se concretó únicamente con apoyo de padres de familia y del propio Colegio.

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Centeno Trejo aclaró que no todos los planteles del estado contarán con paneles solares, ya que la prioridad se concentra en las zonas con condiciones climáticas más severas, particularmente en la Huasteca, donde además se localiza la mayor cantidad de planteles y centros educativos del Cobach en San Luis Potosí.

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