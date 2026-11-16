Se alista BMW para armar el nuevo Serie 3

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La planta BMW San Luis Potosí inicia la producción de la segunda generación mexicana de su modelo Serie 3, la octava generación en el mercado mundial. La configuración del vehículo incluye nuevas funciones y un diseño que le permitirá ingresar en próximos procesos a la generación de un modelo híbrido que pudiera comercializarse en los próximos meses.

El producto híbrido sería una opción, con incorporación de tecnologías ya planeadas para trabajar en las líneas de ensamble del iX3, el vehículo SUV con el que BMW ingresa a la electromovilidad en América.

Según las especificaciones del producto que ya se encuentra planeado para permanecer en los patios en la ruta de su embarque de la espuela a los mercados local y extranjero, se trata de un vehículo de motor de gasolina que permanecerá como única producción del tipo de vehículo por una temporada, hasta que una vez iniciado el armado continuo de la Suv iX3, en 2027 inicie la construcción del Serie 3 sedán con un tren motriz a gasolina y eléctrico.

Con el lanzamiento del producto, México se suma a la producción global del BMW i3 con BMW Group Planta San Luis Potosí. Las tecnologías de la Neue Klasse y las estructuras de fabricación flexibles dan forma a la producción. El 10 de junio pasado, la planta presentó precisamente la maquinaria flexible que incluye decenas de robots que acompañan a los vehículos en todo el proceso desde la reunión de piezas hasta la presentación final que se prolonga por horas, para producir volúmenes determinados de vehículos según las necesidades del mercado.

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Inicialmente, en 2019, BMW había creado maquinaria con una capacidad máxima de 70 vehículos por hora. La cantidad de automóviles es variable según las condiciones de demanda del mercado interno y externo.