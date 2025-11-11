Se ampara tercer imputado de violar a una estudiante

Al igual que el segundo implicado en la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el tercer imputado también presentó un amparo para no ser detenido.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confió que el Juzgado de Distrito, negará el recurso y posteriormente se procederá con la aprehensión.

En entrevista, matizó que dependerá de la fecha de la audiencia del Poder Judicial de la Federación, el poder establecer si se le otorga o no la protección de la justicia federal al tercer acusado. Rememoró que hasta el momento Santiago N. y un adolescente implicado, se encuentran vinculados a proceso por el delito de violación específico agravado. El menor de edad está en internamiento y el otro joven en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila.

“Derivado de la propia investigación, la carpeta está abierta, estamos en plena investigación complementaria y eso nos da la pauta para seguir investigando”, puntualizó la fiscal general del estado. Aunque desde que se dio a conocer el crimen se evidenciaron omisiones por parte de los directivos universitarios para atender a la víctima, al momento la FGE no ha confirmado si los investiga.

