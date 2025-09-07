Se anegan calles en la Z.I.

La tormenta de este viernes por la tarde – noche generó, para variar, fuertes encharcamientos en algunas vialidades de la Zona Industrial que obligaron a conductores de autos de diversos tamaños a buscar rutas alternas o bien “echársela en contra” para evitar cuerpos de agua a los que no se les veía la profundidad.

Uno de esos casos se vivió en el Eje 122 ya cerca de su cruce con la avenida Industrias, donde no pocos automovilistas hacían paro total al ver la acumulación de agua.

Algunos se aventuraron a cruzar la laguna formada en el sitio, pero la mayoría prefirió regresar e invadir el carril a contraflujo para salir de la zona y continuar su camino.

Cada vez que llueve, se forman diversos encharcamientos en este parque industrial, como producto de las deficiencias de pavimentación que aquí se han padecido. A los encharcamientos sigue la profundización de los baches ya existentes y la aparición de otros nuevos, sin que autoridad alguna se dé abasto para repararlos todos.

El encharcamiento que aquí se consigna afectó sobre todo la movilidad del personal que labora en empresas cercanas al cruce mencionado, como son Cummins, Transportadora Egoba, Complejo Industrial Duque de Herdez, Costanzo, Viacon, Grupo Acerero Planos y algunas otras.